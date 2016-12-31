В Массандровском дворце планируют провести выставку «Артефакты советской эпохи»

Массандровский дворец презентует выставку «Артефакты советской эпохи. Реалии и поэтика быта». В экспозиции представлены предметы из частного собрания московского коллекционера. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе крымского архитектурного портала.

В администрации Массандровского дворца заявляют, что «выставка станет находкой для историков, школьников и студентов. Экспозиция наглядно продемонстрирует как выглядела реклама и маркетинг в Советском Союзе и раскроет тренды и моду того периода».

«Упаковки конфет и сигарет, баночки духов и туалетной воды, которые выпускали в СССР – это и многое другое будет представлено в музее и сложит представление о рекламе и полиграфии того периода. Особая гордость экспозиции – уникальные предметы быта и элементы свадебных нарядов советской эпохи», – отметили в пресс-службе

Дополняют экспозицию картины из коллекции Массандровского дворца, которые создавались советскими художниками и описывают исторические события периода СССР.