Порошенко с американскими сенаторами поздравил бойцов АТО в Широкино

Президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар 31 декабря прибыл на командный пункт в районе населенного пункта Широкино под Мариуполем, чтобы поздравить украинских военных с Новым годом. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира», – сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

Американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар прибыли в Украину 30 декабря. В тот же день Маккейн и Грэм, которые активно выступают в защиту Украины и призывают исполнительную власть США предоставить Киеву летальное оружие для отражения агрессии России, получили государственные награды – орден Свободы и орден Ярослава Мудрого соответственно – «за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США».

В интервью Радіо Свобода сенаторы заявили, что в новом году Конгресс США намерен одобрить новые санкции против России. По словам сенаторов, эти санкции ударили бы по банковскому и энергетическому секторам российской экономики. Законодатели выражают надежду на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп присоединится к усилиям Конгресса по противодействию агрессии России в мире.