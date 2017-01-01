В Евпатории анонсируют рождественский заплыв «моржей»

В Евпатории на рождественские праздники анонсируют традиционный слет «моржей» – любителей зимнего плавания. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Евпатории.

В ведомстве предполагают, что мероприятие соберет более 150 участников из различных регионов Крыма.

«В программе мероприятия – праздничное костюмированное шествие «моржей» от Театральной площади до набережной им. Горького, торжественное открытие с участием морского царя Нептуна (на площадке у скульптуры Геракла), музыкальная разминка, массовый заплыв в акватории Черного моря, культурно-развлекательная программа и церемония награждения наиболее активных пропагандистов здорового образа жизни», – отметили в пресс-службе.

В начале декабря в Балаклаве состоялась традиционная церемония открытия зимнего сезона плавания. Организаторы мероприятия заявляли, что ведут отсчет сезонов зимнего плавания с 1959 года. Своей деятельностью они пропагандируют здоровый образ жизни и закаливание солнцем, воздухом и холодной водой.