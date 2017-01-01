Порошенко напомнил крымчанам, что «российская оккупация – это временно»

Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении обратился к жителям аннексированного Крыма и Севастополя и оккупированных территорий на Донбассе.

«От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, дорогие братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донетчины и Луганщины. Российская оккупация – это временно, мы обязательно объединимся, и все будет хорошо», – отметил Петр Порошенко.

Новогоднему поздравлению президента Украины предшествовали обращения выдающихся украинцев, среди которых певица Джамала, чемпионы Паралимпиады Елизавета Мерешко и Максим Крепостной, генерал-майор Андрей Ковальчук. Также к украинцам обратился председатель Европейского совета Дональд Туск.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».