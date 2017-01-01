В аэропорту Симферополя отменили рейсы на Москву и Петербург

В аэропорту аннексированного Симферополя 1 января отменили вылет четырех рейсов. Об этом свидетельствуют данные электронного табло на официальном сайте аэропорта.

На данный момент отменены рейсы в столицу соседней России Москву авиакомпаний Red Wings Airlines, «Уральские авиалинии» и авиакомпании «Россия». Также отменен рейс в российский Санкт-Петербург авиакомпании Red Wings Airlines.

На сайте аэропорта «Симферополь» о причине отмены рейсов не сообщается.

В Крыму днем 1 января, ночью и утром 2 января прогнозируют сильный туман, гололед, изморозь. На дорогах гололедица, сообщает МЧС России по Крыму со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения . Пассажирам рекомендуют при планировании поездки через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в работе переправы.