Путин в новогоднем поздравлении: «трудности сплотили российский народ»

Президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении к россиянам в ночь на 1 января поблагодарил всех граждан страны «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России» и сказал, что трудности уходящего года «сплотили российский народ и открыли резервы для движения вперед».

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», – говорится в обращении Путина к россиянам.

«Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну», – убежден Путин. «Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», – заявил он.

Также он призвал россиян «стать немного волшебниками», уважать коллег по работе, беречь дружбу и быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки.