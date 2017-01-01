Часть Приморского из-за аварии в котельной осталась без тепла

Жители поселка Приморский близ Феодосии в новогоднюю ночь остались без отопления. Как сообщает феодосийская газета «Кафа», причиной стала авария в котельной.

По словам местных жителей, в результате часть поселка на несколько часов осталась без отопления, пишет издание.

«Диспетчер «Крымтеплоэнерго» в Феодосии отметил, что аварийная бригада прибыла на место оперативно, и запустили резервный котел», – говорится в сообщении.

На официальном сайте крымской теплоснабжающей организации об аварии в котельной Приморского пока не сообщается.