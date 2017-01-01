Муфтий Крыма выразил соболезнования народу Турции в связи с терактом в Стамбуле

Подконтрольный Кремлю Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев выразил соболезнования турецкому народу в связи с гибелью людей в результате теракта в Стамбуле и пожелал семьям погибших мужества и терпения.

Об этом сообщается 1 января на официальном сайте крымского Муфтията.

«Мусульмане Крыма решительно осуждают данный террористический акт. Убийство невинных людей величайший грех. В Коране говорится что тот, кто убьет невинного человека, тот словно убил всех людей. Если человек осмеливается лишить жизни себе подобного вопреки запрету Аллаха, то это значит, что он потакает своим дурным желаниям и готов убить любого. Вот почему на нем лежит грех, равноценный убийству всего человечества», – говорится в сообщении.

Ночью 1 января вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собралось более полутысячи человек для празднования Нового года. Сообщается, что он расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападающего пока ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.

Генконсульство Украины в Стамбуле сообщило, что среди опознанных пока тел жертв граждан Украины нет.