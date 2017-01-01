Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, вылетел из Вашингтона – СМИ

Российские СМИ сообщают, что самолет с дипломатами, высланными по решению Администрации президента США из страны, вылетел в воскресенье 1 января из Вашингтона. Сообщается, что на борт самолета сели дипломаты и представители их семей.

«Перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, которые летят в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле», – информирует российское агентство «РИА Новости».

Накануне СМИ сообщали, что российские дипломаты «без лишнего шума» покинули два дома отдыха вблизи Вашингтона и Нью-Йорка в соответствии с приказом Белого дома. На странице российского посольства в США ранее сообщалось, что из России в США будет отправлен самолет, который спецрейсом заберет высланных из США дипломатов и их родственников.

Белый дом 29 декабря заявил, что два российские дипломатические учреждения – в Нью-Йорке и Мэриленде, которые, как полагают, занимались разведкой, будут закрыты, а 35 российских дипломатов – выдворены. Такие действия стали частью санкций США из-за кибератаки во время президентской кампании, за которой, вероятно, стоит Москва. Россия причастность к кибератакам отрицает.