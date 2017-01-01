Активисты сообщают о проведении акции в поддержку Сенцова в Нью-Йорке

У здания российского консульства в Нью-Йорке 31 декабря активисты провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России, сообщается на странице Free Oleg Sentsov в Фейсбуке.

«Наш маленький, но дружный флэшмоб в поддержку незаконно осужденного Олега Сенцова у порога русского консульства в Нью-Йорке. Спасибо всем, кто пришел», – сообщил один из участников акции Андрей Загданский, опубликовавший фотографии мероприятия.

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных.