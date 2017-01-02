Аксенов выступил с резкой критикой «Марша чести» в Киеве

Подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов назвал прошедший в Киеве 1 января «Марш чести» маршем в честь «нациста и палача Бандеры». Об этом он написал в своем Фейсбуке.

По его словам, Новый год в Украине, «по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандеры».

«Идейные потомки (Степана Бандеры – КР) продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны. Людоедская бандеровская идеология возведена в ранг государственной», – написал в Фейсбуке Аксенов.

По его словам, власти Польши, в декабре 2016 года «в ультимативной форме призвали киевский режим отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)».

«Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают», – заверил подконтрольный Кремлю глава Крыма.

Активисты ряда украинских националистических организаций и политических движений 1 января провели в Киеве «Марш чести» по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. На улицах в центре Киева дежурили усиленные наряды правоохранителей.