Стоимость проезда в симферопольских троллейбусах возросла

Стоимость проезда в троллейбусах аннексированного Симферополя подорожала на 20% – с 10 до 12 рублей, сообщает «Новости Крыма» со ссылкой на предприятие «Крымтроллейбус».

«На основании приказа «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом на территории Крыма» с 01.01.2017 года тарифы на перевозку пассажиров и багажа будут составлять по городу 12 рублей», – цитирует издание пресс-службу предприятия.

В то же время, отмечает «Новости Крыма», с 1 июля 2017 года проезд в троллейбусах Симферополя подорожает еще на 15% – до 14 рублей.

Последний раз, отмечает издание, стоимость проезда в троллейбусах Симферополя поднималась год назад, 1 января 2016 года – с 8 до 10 рублей. Тогда в подконтрольном Кремлю Министерстве транспорта Крыма заявили, что цена проезда и после поднятия недостаточна и не учитывает все затраты, которые несут транспортники.

В аннексированном Крыму с 1 января 2017 года изменилась стоимость проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Ранее сообщалось, что с нового года изменится стоимость проезда в троллейбусах Алушты, Ялты и Симферополя.