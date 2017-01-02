В Багдаде в результате взрыва автомобиля погибли 24 человека

В результате взрыва 2 января на площади в столице Ирака Багдаде погибли 24 человека, десятки людей получили ранения. Об этом сообщает NBCNews.

Взрыв произошел на одном из перекрестков в шиитском районе Садр-Сити. По сообщению СМИ, взрыв случился в месте, где собрались люди в поисках работы. В местной полиции сообщили, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Суннитская экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

Накауне сообщалось, что 1 января произошло нападение на контрольно-пропускной пункт в шиитском городе Ан-Наджаф, в 180 километрах к югу от Багдада. В результате взрывов, совершенных двумя боевиками-смертниками, по меньшей мере восемь человек погибли и 22 были ранены.

В результате взрывов на рыночной площади в центре иракской столицы Багдаде утром 31 декабря 2016 года погиб 21 человек и десятки получили ранения. Две бомбы взорвались рядом с магазинами, где продают автозапчасти, в районе Аль-Синако, когда на рынке было многолюдно.