В Крыму сообщают о начале реставрации Судакской крепости

В Крыму начались реставрационные работы памятника архитектуры «Судакская крепость» . Об этом 2 января рассказал подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности директора «Музея-заповедника «Судакская крепость» Владимир Стариков, сообщают «Новости Крыма».

По его словам, основная часть реставрационных работ главного исторического памятника Судака, которые проводятся впервые за четверть века, идет на Юго-Западном склоне горы Крепостной.

«Здесь проходят первоочередные противоаварийные работы, которые по договору выполняют подрядчики из Санкт-Петербурга, компания «Меандр», – рассказал Владимир Стариков.

Как рассказал Владимир Стариков, работы, которые сейчас проводятся в крепости, финансируются из государственного бюджета России и продлятся до марта 2017 года.

«Кроме оборонительных сооружений на юго-западном склоне, будут отреставрированы еще несколько объектов на территории крепости», – подытожил Стариков.

До 2014 года крепость являлась филиалом Государственного архитектурно-исторического заповедника «Софийский музей». С 24 июня 2014 года на территории крепости создано самостоятельное учреждение «Музей-заповедник «Судакская крепость», которое в Крыму считается государственным учреждением.

После аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.