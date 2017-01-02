В Крыму замерзли водохранилища

В аннексированном Россией Крыму покрылись льдом Белогорское и Тайганское водохранилища. Об этом 2 января сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По информации жителей Белогорска такого необычайно холодного декабря не было уже много лет.

«Я всю жизнь прожила здесь, сколько себя помню, такого, чтоб у нас буквально весь декабрь пролежал, не растаяв снег, еще не было. Белогорское водохранилище последний раз замерзало тоже много лет назад», – прокомментировала ситуацию жительница Белогорска.

Декабрь 2016 года стал по многим погодным показателям и их последствиям особенным для крымчан. Практически весь месяц стояла морозная и снежная погода. Из-за гололедицы, в том числе на улицах городов, большое количество крымчан получили травмы. Ночью температура воздуха в центральном Крыму неоднократно опускалась до -20 градусов. Лишь на Южном Берегу Крыма снег не задержался.

Местные жители надеются, что таяние снега будет способствовать пополнению критично обмелевших водохранилищ.

В середине ноября 2016 года сообщалось, что объем воды Тайганского и Белогорского водохранилищ стремительно падает.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

В аннексированном Крыму 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. По информации подконтрольных Кремлю властей полуострова, в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма было восстановлено.