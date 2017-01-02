Российский журналист напомнил Аксенову, кем был Бандера

Российский журналист и писатель Андрей Мальгин прокомментировал заявление подконтрольного Кремлю премьера Крыма Сергея Аксенова, который назвал прошедший в Киеве 1 января «Марш чести» маршем в честь «нациста и палача Бандеры». Об этом 2 января сообщает Цензор.нет.

Журналист написал, что гитлеровцы арестовали Бандеру 29 июня 1941 года, в июле того же года отправили его концлагерь Заксенхаузен, где он и просидел до конца войны практически.Арестовали и его семью. Два брата Бандеры – Александр и Василий – погибли в Освенциме после жестоких пыток.

«А что касается Нюрнбергского процесса, то это хорошо, что Аксенов его упомянул: Советский Союз пытался приписать антисоветчика Бандеру к числу военных нацистских преступников. Не получилось. В материалах Нюрнберга Бандера фигурирует не как преступник, а как жертва. Господин Аксенов, вы решили пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала? Так за это теперь уголовная статья есть. Да, у Польши могут быть свои счеты к Бандере, серьезные счеты, но у РФ они откуда? Почему его называют "предателем"? Что он предал? Он в СССР вообще не бывал – с момента рождения до дня, когда его убил агент КГБ, если не считать двух недель в захваченном советскими солдатами Львове в сентябре 1939 году. Отсиделся в подполье и в начале октября перешел две границы и оказался в Чехословакии», – написал журналист.

2 января российский премьер Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке написал, что «идейные потомки Степана Бандеры продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны. Людоедская бандеровская идеология возведена в ранг государственно».

Активисты ряда украинских националистических организаций и политических движений 1 января провели в Киеве «Марш чести» по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. На улицах в центре Киева дежурили усиленные наряды правоохранителей.