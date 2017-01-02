В Крыму двое детей получили ожоги глаз из-за взрыва петарды

В Крыму во время новогодних праздников двое детей получили ожоги глаз из-за взрыва петарды. Об этом 2 января сообщил подконтрольный Кремлю главный врач Крымской детской клинической больницы Анатолий Олейник, сообщают «РИА Новости Крым».

«Праздничные фейерверки все-таки имели определенные последствия: к нам поступили двое деток с ожогами глаз петардой, один ребенок — из Симферополя, другой — из Бахчисарайского района», – сказал Олейник.

Он отметил, что глазам детей особо ничего не угрожает.

«Штатная ситуация, мы их лечим. С точки зрения травматизма Новый год прошел в этом году спокойно», – добавил врач.

В то же время главврач заявил о большом количестве обращений с ОРЗ, ОРВИ и пневмониями. По его словам, за 1 января прошло больше 80 человек.