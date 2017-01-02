Киевский суд определит место, в котором будут рассматривать дела экс-депутатов Крыма

Апелляционный суд Киева 3 и 4 января определит подсудность рассмотрения дел по обвинению бывших депутатов Верховного Совета Крыма. Об этом 2 января сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

«Апелляционный суд Киева рассмотрит вопрос об определении суда, который будет рассматривать обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А .А., Ильясова Р.И., Иоффе А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.З., Шувайникова С.И., которые обвунувачуються в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)», – написала Сарган.

В ходе расследования уголовных производств прокуратура АРК получила неопровержимые доказательства того, что «в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма».

«В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым». Указаным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет», – сообщили в прокуратуре АРК.

Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов подчеркнул, что принцип неотвратимости уголовной ответственности прокуратура АРК реализует с помощью механизма «заочного уголовного производства».