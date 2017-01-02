В Турции заявляют, что приблизились к идентификации нападающего из Стамбула

Представители турецкой власти сообщили, что приблизились к тому, чтобы полностью идентифицировать нападающего на ночной клуб в Стамбуле новогодней ночью, который убил 39 человек и еще десятки ранил. Об этом 2 января сообщает Радіо Свобода.

Как сообщил журналистам вице-премьер-министр Нуман Куртулмуш, обнаружена информация об отпечатках пальцев и общий вид нападающего, что дает возможность быстро завершить идентификацию.

Также турецкие силовики сообщили, что по делу о нападении в Стамбуле задержали пока восемь человек.

2 января экстремистская группировка «Исламское государство» заявила, что берет на себя ответственность за нападение. Как говорится в заявлении группировки, «героический солдат халифата» совершил нападение в месте, где «христиане отмечали свой отступнический праздник».

Турецкие ежедневники Hürriyet и Karar сообщили, что подозреваемый, вероятно, был из Узбекистана или Киргизии.

Поиски нападающего, который скрылся с места происшествия, до сих пор продолжаются.

Ночью 1 января вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собралось более полутысячи человек для празднования Нового года. Он расстрелял охранника-полицейского на входе и устроил стрельбу из автоматического оружия внутри. В результате нападения 39 человек погибли и 69 были ранены.

По сообщениям, от 24 до 27 из 39 погибших были иностранцами. Четверо раненых находятся в критическом состоянии. Власти Турции квалифицировали нападение как террористический акт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал теракт в Стамбуле в попыткой создать «хаос» в стране.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле сообщил, что среди жертв граждан Украины нет.