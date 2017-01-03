Ведущие ученые США призвали Трампа сохранить ядерное соглашение с Ираном

Несколько ведущих ученых США призвали избранного будущего президента Дональда Трампа поддержать ядерную сделку с Ираном и назвали ее той твердыней, которая не допустит иранской программы ядерного оружия.

Как говорится в их письме, «мы призываем вас сохранить эту критически важную для США стратегическую ценность».

Соглашение радикально уменьшило опасность того, что Иран мог бы неожиданно произвести значительные количества оружейных ядерных материалов, подчеркнули 37 соавторов письма, среди которых нобелевский лауреат, один из соавторов водородной бомбы, бывшие научные советники Белого дома и известные ученые.

В ходе избирательной кампании Трамп называл многостороннее ядерное соглашение с Ираном «худшей из всех сделок, которые были когда-либо заключены», и заявлял, что отказ от нее будет его «первым приоритетом» в случае избрания.

По этому соглашению, которое заключили в 2015 году Иран, с одной стороны, и шесть ведущих государств мира, в том числе и США, с другой, Иран резко ограничил свою ядерную программу до уровня, исключающего возможность создания ядерного оружия в обмен на постепенную отмену санкций против него.