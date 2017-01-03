Шахматист из Крыма занял восьмое место в международном рейтинге

Шахматист из Крыма Сергей Карякин стал восьмым в новой версии рейтинга FIDE, опубликованном на сайте организации.

До этого Карякин занимал в этом рейтинге шестую позицию, но в декабре не провел ни одного матча и пропустил вперед Вишванатана Ананда из Индии и американца Хикару Накамуру.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по блицу в Катаре крымский шахматист Сергей Карякин одержал победу.

По итогам турнира гроссмейстер набрал равное количество очков с норвежцем Магнусом Карлсеном – по 16,5 балла, но оказался выше за счет дополнительных показателей.

Ранее сообщалось, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен 1 декабря сохранил титул чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке родившегося в украинском Симферополе россиянина Сергея Карякина.