Власти Алушты обещают ввести раздельный сбор отходов

В Алуште обещают ввести раздельный сбор твердых коммунальных отходов как один из этапов решения проблемы Алуштинского полигона ТКО. Об этом в комментарии «Новости Крыма» сказал заместитель начальника муниципального унитарного предприятия «Управление благоустройства города и капитального строительства» Александр Голуб.

«В регионе будет вводиться система раздельного сбора мусора, отбор и сортировка вторсырья. А тот мусор, который не подлежит переработке и утилизации, будет вывозиться на полигон в Белогорском районе», – сказал Голуб.

По его словам, для этих целей в регионе будет оборудована мусоросортировочная линия.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Примечательно, что прошлой осенью Нараев утверждал, что для решения мусорной проблемы в Крыму надо построить 6 мусороперерабатывающих заводов.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.