В Германии арестовали беженца из Сирии по подозрению в планировании теракта с въездом грузовика в толпу

Полиция Германии заявила об аресте беженца из Сирии по подозрению в попытке получить финансирование от группировки «Исламское государство», чтобы осуществить атаку с въездом грузовика в толпу.

Прокуратура города Саарбрюккен на западе страны сообщила, что 38-летний безработный сириец был задержан 31 декабря по подозрению в попытке получить 180 000 евро для финансирования нападения.

По сообщению прокуратуры, которая не назвала имени человека, он пришел с сирийской Ракка в Германию два года назад и получил статус беженца. Ему инкриминируют попытку получить средства от исламистов в Сирии для приобретения грузовика и 400-500 килограммов взрывчатых веществ для него.

Правоохранители уже сообщили, что мужчина признался в связях с группировкой «Исламское государство», но отрицал о планах атаки. Он сказал, что хотел использовать деньги, чтобы поддержать свою семью в Сирии.

Этот арест полиция Германии провела через 2 недели после того, как гражданин Туниса, чье прошение об убежище в Германии было отклонено, протаранил грузовиком рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек.