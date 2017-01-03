Турция не прекратит военных операций в Сирии из-за теракта в Стамбуле – вице-премьер

Турция и в дальнейшем будет осуществлять свою военную кампанию по нанесению ударов по курдским боевикам и экстремистах группировки «Исламское государство» в Сирии, несмотря на атаку в эти выходные в ночном клубе в Стамбуле, заявил 2 января вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

«Мы будем с решимостью продолжать наши трансграничные операции», – сказал Куртулмуш. Он назвал нападение на ночной клуб, в результате которого погибли 39 человек, «месседжем» от группировки «Исламское государство».

«Везде, где нужно, мы будем продолжать операции, пока эти террористические организации больше не будут оставаться угрозой для Турции», – заявил вице-премьер Турции журналистам в Анкаре.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в новогоднюю ночь вооруженным нападающим в клубе Стамбула. Исламисты назвали атаку ответом на вмешательство Анкары в конфликт в Сирии.

«Пусть безбожная Турция знает, что кровь мусульман, которая проливается от ее ударов с воздуха и артобстрелов, превратится в огонь на ее территориях», – заявили исламисты в своем послании.

Куртулмуш также сообщил, что группировка также хочет подорвать усилия Анкары совместно с Россией по общенациональному соглашению о прекращении огня в Сирии и переговоров о мире. Но Турция не отступит от достижения этой цели, добавил турецкий вице-премьер.