В Феодосии у крымской общественницы сгорел дом

Ночью, 3 января, у секретаря общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галины Ломакиной сгорел дом в Феодосии. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Мы всей семьей находились в комнате на первом этаже. Вдруг начались сыпаться искры и раздаваться треск, как от фейерверков, поэтому мы не сразу догадались, что это горит наша крыша. Когда мы поняли в чем дело, то полыхал уже весь второй этаж, мы успели лишь собрать документы. Прибывшие пожарные сумели погасить пламя, но крыша и второй этаж дома сгорели», – прокомментировала ситуацию Крым.Реалии Галина Ломакина.

Общественница не исключает вероятность поджога дома, так как возгорание началось каким-то образом именно с крыши.

В МЧС сообщили, что пока причина пожара не определена и ‘эксперты ведомства еще будут выяснять источник возгорания дома.

Одним из последних громких дел, раскрытых Галиной Ломакиной, является выявление ею схемы по незаконному сжиганию мусора в курортном поселке Орджоникидзе.