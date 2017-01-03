В Кыргызстане проверяют возможную причастность жителя страны к нападению в Стамбуле

Киргизские чиновники заявляют, что они сотрудничают с Турцией по идентификации возможного подозреваемого в убийстве 39 человек в ночном клубе в Стамбуле в первый день Нового года.

Как сообщил киргизской редакции Радио Свобода представитель Службы национальной безопасности Кыргызстана Рахат Сулейманов, должностные лица Кыргызстана проверяют копию фотографии подозреваемого с, вероятно, киргизского паспорта, которая была опубликована в социальных медиа.

Нападающий, который остается на свободе, ворвался в ночной клуб Reina с автоматическим оружием и начал стрелять в людей, которые праздновали Новый год.

В результате нападения погибли 39 человек и ранены 69.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что это нападение на «отступников» и месть за военное вмешательство Турции в Сирии.

Турецкие СМИ сообщили, что подозреваемый, вероятно, был из Узбекистана или Кыргызстана. Некоторые эксперты говорят, что, судя по видео атаки, нападающий имел военную подготовку.

Представитель правительства Турции сказал, что чиновники близки к идентификации нападающего.