Крым вошел в пятерку лидеров по популярности на Новый год – Ростуризм

Крым вошел в ТОП-5 самых популярных на новогодние праздники регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма по итогам проведенного совместно с ведущими туроператорами и агрегаторами турпредложений исследования.

Сообщается, что лидером среди российских регионов стал Краснодарский край (66,62% поисковых запросов). На новогодние каникулы россияне едут в Сочи, Красную поляну, Анапу, Краснодар и другие курорты края. На втором месте – Крым (24,28% поисковых запросов), где, как утверждают в Ростуризме, в 2016 году уже отдохнули более 5,5 млн туристов, что больше на 21,6% прошлогодних показателей.

По данным Ростуризма, минимальная цена на 5-дневный отдых на юге России в новогодние праздники варьируется от 24 тысяч 864 рублей (Ялта) до 34 тысяч 493 рублей (Красная Поляна) на двоих.

Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками на Крымском полуострове работает 170 крупных туристических объектов.

До этого подконтрольный Кремлю председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что на новогодние праздники в Крыму ожидают от 60 до 100 тысяч туристов.