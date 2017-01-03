Дети Сенцова и Карпюка получили новогодние подарки

Дети украинских политзаключенных Олега Сенцова и Николая Карпюка получили новогодние подарки от Международного фонда помощи детям политзаключенных. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе фонда.

«В рамках акции одиннадцати детям политзаключенных оказана поддержка: восьмерым подарены подарки и троим оказана небольшая финансовая помощь. Среди получателей помощи трое детей украинцев, осужденных в России – это дети Олега Сенцова и Николая Карпюка, и восемь детей российских политзаключенных – дети Андрея Бубеева, Кирилла Барабаша, Геннадия Кравцова и Сергея Удальцова», – отметили в пресс-службе.

Организаторы акции говорят, что на данный момент в список благополучателей фонда входит не много детей, но в ближайший месяц планируется включить в него еще около 30 детей.

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных.

26 мая суд в Чечне приговорил гражданина Украины Николая Карпюка до 22,5 лет, а Станислава Клыха – до 20 лет лишения свободы. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор Клиха и Карпюка.