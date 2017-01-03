В районе Севастополя задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков

Возле Севастополя задержали мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

В ведомстве отмечают, что в дежурную часть поступила информация о том, что житель Корабельной стороны хранит у себя по месту жительства наркотики.

«Информация нашла свое подтверждение. У злоумышленника дома полицейские обнаружили и изъяли пакет с марихуаной. По заключению экспертов ее вес составил около 150 граммов. Со слов злоумышленника наркотическое средство он хранил для собственного употребления», – отметили в пресс-службе

В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.