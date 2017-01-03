Прокуратура Украины проверяет харьковские соглашения с Россией в рамках дела о госизмене

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство военной прокуратуры о предоставлении доступа к оригиналу харьковских соглашений, подписанных в 2010 году между Украиной и Россией, согласно которым продлено пребывание Черноморского флота России в Крыму. Об этом говорится в постановлении суда от 27 декабря 2016 года.

«Предоставить следователям следственной группы и группы прокуроров Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины временный доступ и разрешение на изъятие из МИД оригинала соглашения между Украиной и России по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года для проведения почерковедческой экспертизы», –говорится в решении.

В постановлении уточняется, что ходатайство подано по статьям о госизмене и злоупотреблении властью. В производстве исследуются основания и обстоятельства подписания харьковских соглашений.

21 апреля 2010 года бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший президент России Дмитрий Медведев в Харькове подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года. Документ получил название харьковские соглашения.