В Крыму намерены провести опрос об эффективности деятельности органов власти

В Крыму планируют провести опрос об эффективности деятельности органов власти по итогам 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Цель опроса – оценка эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальных уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Крыма или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Крыму», – отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что жители Севастополя не проявляют активности в конкурсе на должности в правительстве города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».