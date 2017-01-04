В Сенате США подготовлен законопроект о санкциях в отношении России

Группа американских сенаторов-представителей Республиканской и Демократической партий подготовили законопроект, которым предусматриваются новые санкции против Кремля. Об этом объявил один из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Бен Кардин. По его словам, этот документ может быть обнародован на нынешней неделе, сообщает CNN.

«Это будет масштабный билль, содержащий санкцию Конгресса на введение дополнительных санкций против России», – пояснил Бен Кардин.

Санкции будут ответом на действия Москвы в восточной Европе, включая аннексию Крыма, а также на поддержку режима Башара Асада в Сирии.

Пока неизвестно, будет ли обязан следующий президент США ввести санкции, предусматриваемые новым законопроектом, или законодатели лишь предоставят президенту формальное право объявить новые более масштабные санкции.

29 декабря президент США Барак Обама ввел своим указом санкции против российских разведслужб, их руководителей, нескольких российских фирм и граждан, причастных ко взлому компьютерных сетей Демократической партии и американских политиков во время президентской кампании 2016 года в США. Из Соединенных Штатов также были высланы 35 российских дипломатов, причастных к шпионажу. Многие американские законодатели заявляют о необходимости парламентского расследования данных о вмешательстве России в избирательную кампанию в США и поддерживают идею введения дополнительных санкций.

Избранный президент США Дональд Трамп и люди из его окружения неоднократно выражали сомнения относительно причастности Кремля к кибератакам в Соединенных Штатах.