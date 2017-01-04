Эксперт: водный потенциал Крыма истощается из-за использования его на 100%

Природный потенциал водных ресурсов аннексированного Крыма используется на 100%, что приводит к массовому истощению источников. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

«Природные условия в Крыму используются на все 100%. Если есть хорошие погодные условия в виде дождя или накопления снегов, которые тают, то есть водообеспечение на какой-то период. Обычно конец лета, сентябрь-октябрь в Крыму остродефицитные периоды, потому что все накопленные источники воды использованы, реки в этот период находятся в меженной фазе – самой малой фазе водности реки. Соответственно, нет самого источника воды», – рассказал Яцюк.

Украинский эксперт сообщил, что возможные действия назначенных Москвой властей Севастополя по переброске части стока из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище могут иметь негативный «нулевой эффект».

«На сегодняшний день, когда ресурса нет, понятно, что надо посмотреть, какие есть моменты по эффективному использованию речного стока, где можно потери все минимизировать, где можно повысить эффективность. Или посредством рек местного стока, или использования других источников, которые путем переброски могут пополнить запас и минимизировать этот дефицит. Гидрогеологические условия Крыма очень сложные, поэтому в этой ситуации можно получить нулевой эффект», – подчеркнул Яцюк.

В проекте городского бюджета аннексированного Севастополя на 2017 год запланировано выделение 224 млн 960 тысяч рублей по статье «Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, Севастополя». Источником финансирования данной статьи расходов назван российский бюджет.

Необходимость создания буферного водохранилища и обеспечения Севастополя дополнительным источником воды за счет переброски части стока реки Коккозка связаны с массовым переселением в город россиян. Как ожидается, к 2030 году население Севастополя должно вырасти за счет миграции на 47% по сравнению с 2014 годом.

Жители Бахчисарайского района и крымские экологи опасаются, что реализация этого проекта может привести к экологической катастрофе в долине реки Бельбек, притоком которой является Коккозка. Ранее сообщалось, что крымские власти добились его отмены.

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.