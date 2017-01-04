На праздники в Крым не пропустили четырех животных и почти 400 кг продуктов – Россельхознадзор

В праздничные дни на территорию аннексированного Крыма из материковой Украины не пропустили 367 кг различных продуктов, а также нескольких домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Россельхознадзора Крыма.

По информации, сотрудники ведомства пресекли 121 попытку ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения.

«Запрещенные к ввозу товары общим весом 367 кг были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства. В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 140 кг мяса птицы, 38 кг свинины, 58 кг сала, 101 кг колбасных и мясных изделий в ассортименте, 4,2 кг готовой молочной продукции, 8,1 кг рыбной продукции и морепродуктов, 9,5 кг крольчатины, 3,1 кг говядины, 5,1 кг баранины, 122 яйца», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в Крым не пропустили двух собак, кота и хорька без ветеринарных сопроводительных документов.

В ведомстве отметили, что товары были возвращены на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.