Общественное движение «Къырым» теряет свое присутствие во власти – крымский политолог

В Крыму активисты общественного движения «Къырым» начали покидать руководящие должности в органах российской власти. Об этом Крым.Реалии сообщил крымский политолог и общественник Ленур Усманов.

«Сейчас мы наблюдаем процесс выдавливания ставленников лидера движения «Къырым» Ремзи Ильясова с руководящих должностей в Крыму. Уволились, якобы по собственному желанию, Тейфук Гафаров – с поста заместителя главы администрации Симферополя, Мурат Языджиев, возглавлявший направление межнациональных отношений и обустройства репатриантов в администрации Белогорского района. Есть кадровые потери движения «Къырым» в Алуште. Думаю они продолжатся и в дальнейшем», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии политолог Ленур Усманов.

По информации общественника, Ремзи Ильясов попал в немилость российского главы Крыма Сергея Аксенова.

«Ремзи Ильясов, противореча воле главы Крыма, лоббировал себя в качестве кандидата в депутаты Госдумы России. В итоге он проиграл. Как планировалось Аксеновым, так и случилось – его ставленник Руслан Бальбек стал кандидатом, а затем и депутатом Госдумы. После этого Ильясов и его ставленники попали в немилость к Аксенову», – отмечает общественник.

Межрегиональная общественная организация «Межрегиональное общественное движение крымскотатарского народа «Къырым» создана 29 апреля 2015 года. Возглавил общественное объединение заместитель председателя российского Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.