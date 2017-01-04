Во Вьетнаме проходит изгнанный из Крыма фестиваль КаZантип

На вьетнамском острове Фукуок проходит фестиваль Epizode – преемник крымского КаZантипа. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На фестивальной территории находится до тысячи человек. Основная часть посетителей приехала из России. Некоторые участники привезли с собой «желтые чемоданы» – главный атрибут КаZантипа, при наличии которого можно бесплатно получить входной билет.

По сообщению корреспондента, на территории фестиваля находятся три танцпола. Дискотеки на КаZантипе проходят круглые сутки. Днем проводятся хэппининги. 4 января состоялась акция Holiday, в ходе которой участники фестиваля посыпали друг друга краской на пляже.

Охрану и контроль за фестивалем обеспечивает полиция Вьетнама.

Epizode стартовал 31 декабря и, по планам организаторов, продолжится до 14 января.

С 1993 по 2013 год фестиваль электронной музыки KaZantip проводился в Крыму: вначале в Щелкино, а затем – в селе Поповка.

В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 года КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти.

Летом 2015 года KaZantip под новым названием «Befooz» был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, посетители «Befooz» оставались на территории с 31 июля до 16 августа.