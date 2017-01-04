Турецкие цитрусовые – основной товар на крымских рынках

На прилавках крымских рынков основную часть праздничного новогоднего ассортимента составляют турецкие мандарины. Их розничная цена колеблется в пределах 80-90 рублей за килограмм, как рассказали Крым.Реалии реализаторы оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Крымский Привоз» в Симферополе, оптовая цена на турецкие мандарины – 65-70 рублей.

«Мандаринов в этом году завезли на наши базы много, продукция очень качественная, апельсинов, лимонов, хурмы меньше. Скоро начнется завоз уже египетских апельсинов. Но торговля идет почему-то хуже, чем в эту пору в прошлом году. Может, из-за того, что у крымчан поубавилось денег», – сетует оптовик «Крымского привоза» Ельвира.

По словам продавца, меньшим спросом пользуются мандарины из Абхазии – из-за товарного вида и худших вкусовых качеств, их цена в пределах 55-70 рублей за килограмм.

В прошлом году в праздничный новогодний период в Крыму действовал запрет на реализацию продукции из Турции – из-за сбитого российского бомбардировщика Су-24.