В Германии сообщили о задержании знакомого вероятного нападающего в Берлине

В Германии сообщили, что задержали знакомого подозреваемого в нападении на рождественский рынок в Берлине, но задержание произошло по другому делу.

Как заявила пресс-секретарь федеральной прокуратуры Фраука Келер, теперь также расследуется вопрос того, сыграл ли задержанный какую-то роль и в нападении в Берлине, в результате которого погибли 12 человек.

По ее словам, задержанный, 26-летний гражданин Туниса, имя которого не назвали, знал главного подозреваемого в нападении с конца 2015 года, и они вместе обедали в ресторане вечером накануне нападения 19 декабря.

Но пока еще нет достаточных доказательств того, что этот человек причастен к нападению, добавила пресс-секретарь.

Прокуратура Берлина, со своей стороны, отдельно сообщила, что упомянутого мужчину задержали вечером во вторник по делу о мошенничестве с социальными выплатами.

24-летний Анис Амри, который, как полагают, был за рулем грузовика, который протаранил рождественский рынок, и в хаосе убежал, был застрелен полицией в итальянском Милане, когда он устроил перестрелку во время случайной проверки документов 23 декабря.

Ответственность за действия Амри взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».