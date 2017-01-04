В Киеве определили суды в которых намерены рассмотреть дела экс-депутатов Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает о месте рассмотрения дел экс-депутатов Крыма. Так производство в отношении Ремзи Ильясова будет рассмотрено в Соломенском районном суде, а слушание по делу Владимира Клычникова состоится в Днепровском районном суде города.

«Напомним, что суды в отношении других бывших депутатов Сергея Цекова, Григория Иоффе, Анатолия Заиченко, Сергея Шувайникова, Ефима Фикса и Эдипа Гафарова будут проходить в Деснянском районном суде города. Суд по Константину Бахареву состоится в Подольском районном суде. Рассмотрение дел Виталия Нахлупина и Светланы Савченко перенесено на 10 января 2017 года», – публикует прокуратура.

По данным прокуратуры АРК, в ходе расследования получены неопровержимые доказательства того, что «в марте 2014 эти депутаты оказали помощь и способствовали оккупации Крыма».

В конце декабря 2016 года прокуратура АР Крым завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении экс депутатов крымского парламента: Сергея Цекова, Светланы Савченко, Константина Бахарева, Эдипа Гафарова, Анатолия Заиченко, Ремзи Ильясова, Григория Иоффе, Владимира Клычникова, Виталия Нахлупина, Ефима Фикса, Сергея Шувайникова, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).