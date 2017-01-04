США: команда Трампа заявила брифинг спецслужб о российских хакерах на пятницу

В команде избранного президента США Дональда Трампа сообщили, что об участии России в кибератаках во время предвыборной кампании в США, лидеру команды доложат в пятницу. Трампу намерены сообщить новые данные спецслужб.

Избранный вице-президент США Майк Пенс сообщил журналистам, что также намерен принять участие в этом брифинге.

Он добавил, что Трамп, который постоянно ставит под сомнение ранее обнародованные данные спецслужб о российских кибернападениях в США, «выразил свой очень искренний и здоровый американский скептицизм относительно выводов разведки».

Представитель избранного президента Шон Спайсер, со своей стороны, сообщил журналистам, что Дональд Трамп встретится в пятницу с директором Центрального разведывательного управления Джоном Бреннаном, директором Федерального бюро расследований Джеймзом Коми и председателем национальной разведки Джеймзом Клаппером.

Накануне Трамп утверждал, что обещанный ему брифинг американских разведывательных служб по российскому кибервмешательству перенесли. Взяв слово «разведка» в кавычки, он написал тогда в Твиттере: «Брифинг «разведки» по так называемому «русскому хакерству» отложили до пятницы, возможно, им нужно больше времени, чтобы выстроить дело. Очень странно!»

Представители разведки в ответ отвергли эти обвинения и отметили, что брифинг так и был запланирован и не был отложен.

Также во вторник было обнародовано интервью Джулиана Ассанжа, в котором тот отрицал, что сайт WikiLeaks получил для публикации тысячи похищенных электронных писем работников Демократической партии США от власти России.

В прошлом году более полутора десятка спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии хакеров, связанных с властями России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаке во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентских выборах в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп.

Сам Трамп, известный своей пророссийской позицией, тоже продолжает выражать сомнения в причастности России к кибервмешательству, которое фактически пошло ему на пользу в избирательной кампании. Такой же позиции продолжают придерживаться и в его команде. Во вторник пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер тоже уже не впервые утверждал, что не существует никаких доказательств, свидетельствующих о влиянии российских хакеров на результат выборов в США в ноябре.

К концу этой недели планируется подготовка еще одного доклада спецслужб США с доказательствами вмешательства России, с материалами которой должны познакомить и Трампа.