Депутат ВР предложила пригласить Ле Пен в зону АТО, чтобы та увидела действия России

Народный депутат Ирина Фриз (фракция «Блок Петра Порошенко» предложила пригласить в зону антитеррористической операции против совместных российско-сепаратистских сил на востоке Украины ультраправую кандидата на предстоящих выборах президента Франции, лидера популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая заявила, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной.

«Как член межпарламентской группы дружбы Украина-Франция, я готова организовать визит госпожи Ле Пен в Украину для того, чтобы она воочию увидела ситуацию в стране и осуществила визит на восток в зону АТО для того, чтобы увидеть последствия «русского мира». Я убеждена, что госпожа Ле Пен, несмотря на трансляцию российской риторики в отношении Украины, является патриоткой Франции. И я убеждена в том, что благодаря визиту в Украину она изменит свою риторику», – написала Фриз в Фейсбуке.

«Несмотря на то, что госпожа Ле Пен открыто финансируется и имеет кредитную линию от России, думаю, что ей не хватает внешнеполитического опыта и информации для того, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась в Украине, и российскую политику на постсоветском пространстве. Миграционная проблема, лежащая в основе предвыборной программы Ле Пен, была создана именно из-за вмешательства России в сирийский конфликт и бомбардировки Кремлем населенных пунктов. Поэтому Ле Пен, к сожалению, недостаточно понимает роль России в кризисных явлениях в самой Франции», – добавила депутат.

В комментариях к некоторым критическим замечаниям к этому предложению Ирина Фриз также добавила: «На фоне растущей популярности ультраправых игнорировать всех, кто не поддерживает нашу страну, опасно. Неадекватный сосед останется рядом с нами. Итак, мы имеем дело со всеми силами в Европе. Ле Пен имеет высокий рейтинг, и нельзя исключать ее шансы на победу. Ее позиция по Украине – это то, что вливается в уши российскими политиками. Мы должны создать свой канал доведения информации».

Также в среду Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что получило письмо от Службы безопасности Украины для согласования инициативы о запрете въезда в Украину кандидата на пост президента Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в связи с ее высказываниями относительно территориальной целостности Украины.

Ранее в среду руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел Украины письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен в связи с заявлением французского политика по аннексии Россией Крыма.

Во вторник МИД Украины выразил возмущение по поводу заявления Марин Ле Пен с оправданием оккупации Россией украинского Крыма и предупредило, что «такие заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, будут обязательно иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину».

Во вторник Марин Ле Пен в интервью французским телеканалам RMC и BFMTV, в частности, заявила: «Я совершенно не считаю, что произошла незаконная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией». «Я не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум», – добавила Ле Пен и на вопрос, считает ли она Крым частью России, ответила: «Да».

Эти заявления полностью повторяют позицию Кремля насчет оккупированного Крыма.