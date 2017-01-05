Турция призывает Россию и Иран остановить нарушения перемирия шиитскими силами в Сирии

Турция 4 января призвала Россию и Иран повлиять на группировки «Хезболла» и других шиитских боевиков в Сирии. Анкара обвиняет эти силы в неоднократных нарушениях договоренностей о прекращении огня, заключенных на прошлой неделе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что если нарушения будут продолжаться, он будет игнорировать мирные переговоры, которые Россия, Иран и Турция организуют 23 января в столице Казахстана Астане.

«После прекращения огня мы снова видим нарушения. Когда мы смотрим на тех, кто делает эти нарушения, то это «Хезболла», в основном шиитские группы и силы режима», – цитирует Чавушоглу государственное информационное агентство Турции Anadolu.

«Если мы не остановим рост количества нарушений, процесс Астаны может потерпеть неудачу», – добавил турецкий министр.

4 января бои продолжались в местности Вади Барада вблизи Дамаска, утверждают наблюдатели из организации «Сирийская обсерватория по правам человека». Правительство Сирии обвиняет повстанцев в этом районе в саботаже на критической инфраструктуре водоснабжения. Сирийские оппозиционные силы утверждают, что воздушные налеты повредили насосную станцию и обвинили «Хезболлу» в блокировании доступа для проверки системы водоснабжения.