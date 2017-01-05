Олег Панфилов рассказал, когда Россия может вернуть Крым

Россия не заинтересована в развитии Абхазии, Южной Осетии Приднестровья и Крыма. Но она откажется от этих спорных территорий только тогда, когда у нее (России – КР) закончатся деньги. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал профессор Государственного университета Илии (Грузия) Олег Панфилов.

«Нужно ждать когда закончатся деньги или понты, и со временем, я думаю, что можно будет проводить референдум, хотя он не нужен, потому, что предыдущий референдум был незаконным. Люди то уже понимают, что они ждали не того, что случилось», – сказал он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».