В Крыму заявляют, что погружена половина свай Крымского моста

Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста выполнены на 50 процентов, утверждает инфоцентр «Крымский мост».

«На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом. «Экватором» стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр – 1420 мм, толщина стенки – 40 мм», – говорится в сообщении.

По информации, работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) – на 50%, по трубчатым – а таких по проекту почти 5,5 тысяч – более чем на 40%.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.