Крымская художница Ксения Симонова сняла песочный фильм памяти «Доктора Лизы»

Крымская художница Ксения Симонова сняла песочный фильм памяти главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как «Доктор Лиза», которая погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщается на сайте художницы.

«Меня всегда вдохновляла эта женщина. Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой Человек – продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе. Доктор Лиза помогла когда-то маленькой девочке, которую я очень любила, то есть получается, я своими глазами видела реальную помощь... Царствие Небесное. Вечная память», – прокомментировала создание фильма Симонова.

Сообщается, что в съемках приняли участие крымские дети, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии.

Самолет Ту-154, следовавший 25 декабря из Сочи на военную базу в Сирии, упал в Черное море 25 декабря утром. На его борту были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.