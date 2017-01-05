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Крымская художница Ксения Симонова сняла песочный фильм памяти «Доктора Лизы»

Елизавета Глинка, архивное фото

Елизавета Глинка, архивное фото

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Крымская художница Ксения Симонова сняла песочный фильм памяти главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как «Доктор Лиза», которая погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщается на сайте художницы.

«Меня всегда вдохновляла эта женщина. Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой Человек – продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе. Доктор Лиза помогла когда-то маленькой девочке, которую я очень любила, то есть получается, я своими глазами видела реальную помощь... Царствие Небесное. Вечная память», – прокомментировала создание фильма Симонова.

Сообщается, что в съемках приняли участие крымские дети, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии.

Самолет Ту-154, следовавший 25 декабря из Сочи на военную базу в Сирии, упал в Черное море 25 декабря утром. На его борту были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.

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