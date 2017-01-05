В Симферополе директором школы стала крымская татарка

Директором новой школы № 44 в микрорайоне Борчокъракъ (Фонтаны) Симферополя стала крымская татарка Элеонора Акимова, ранее работавшая заместителем директора по учебно-воспитательной работе симферопольской школы № 40. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщается, это стало возможным благодаря настойчивой позиции крымскотатарской интеллигенции, учительской общественности и жителей микрорайона.

«Это вселяет в нас надежду, мы поздравляем нового директора школы и готовы ей помочь. Это радостная новость для нашего народа – прибавление к уже имеющимся 14 еще одной крымскотатарской школы. Конечно, это количество школ еще очень мало, ведь в Крыму есть 300 новых крымскотатарских поселков. Во всех поселках должны быть детские сады с воспитанием на основе национальных традиций и школы с обучением на родном языке. И пока этого нет, нам нужно быть вместе в своем подвижничестве», – прокомментировала сайту Crimean Tatars данное назначение председатель Ассоциации крымскотатарских работников просвещения Сафуре Каджаметова.

Представители российских властей аннексированного полуострова провели 29 декабря 2016 года ознакомление с ходом достройки школы. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, они пообещали «сохранить национальный колорит школы, превратить ее в очаг образования и культуры крымских татар». Также в ходе мероприятия утверждалось, что факт открытия школы «опровергает все заявления об ущемлении прав крымскотатарского народа по национальному и религиозному признакам».

В середине сентября 2016 года приказом управления образования администрации Симферополя директором этой школы была назначена Наталья Бондаренко.

Это кадровое назначение вызвало сильную обеспокоенность крымскотатарской общественности. На организованном жителями микрорайона собрании было выдвинуто требование определить статус учебного заведения как учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей с крымскотатарским языком обучения» и назначить директором носителя крымскотатарского языка. Такие же предложения поступили со стороны крымскотатарских писателей, деятелей искусств, учителей.