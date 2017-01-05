Российские власти намерены укреплять обороноспособность Крыма

Россия намерена принять меры по укреплению обороноспособности аннексированного ею Крыма. В частности, в 2017 году на полуострове планируют развернуть десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет сформирован 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов, публикуют «РИА Новости Крым».

«Приняты политические решения по укреплению обороноспособности Крыма. Это формирование общевойскового корпуса, который по существу во многом обеспечит полную устойчивость сухопутной составляющей. Принято решение, что в 2017 году будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет развернут 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии с местом постоянной дислокации в Крыму», – отметил российский парламентарий.

По словам Шаманова, свою лепту в укрепление обороноспособности Крымского полуострова вносит обновление материально-технической базы Черноморского флота.

Накануне в Минобороны России сообщили, что в течение 2016 года в рамках плана боевой подготовки корабли Черноморского флота России выполнили около 600 упражнений, в том числе в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016».

В начале сентября 2016 года на юге России и в аннексированном Крыму прошли стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016». Тогда, по информации украинской разведки, Россия сосредоточила на Юго-Западном направлении группировку войск численностью около 100 тысяч военных, более 10 тысяч боевой и иной техники, 60 кораблей и 400 самолетов и вертолетов.

Эксперты считают, что на учениях «Кавказ-2016» вооруженные силы Российской Федерации отрабатывали операции против Украины.

Президент Украины Петр Порошенко не исключил в тот момент полномасштабного вторжения России в Украину и предупредил о возможности введения военного положения.