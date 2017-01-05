Водителей Крыма предупреждают о миграции оленей на полуострове

Из-за снегопадов в горах Крыма олени вынужденно мигрируют в менее заснеженные районы. Животные пересекают автодороги, это опасно как для автомобилистов, так и для самих животных, сообщает сайт «Сейчас в Крыму» со ссылкой на информацию Севприроднадзора.

Специалисты просят водителей быть осторожными, особенно в темное время суток.

Крымские СМИ накануне сообщили, что в конце декабря под Севастополем автомашина сбила благородного оленя. Тогда авто было повреждено, а животное погибло.

В Крыму ожидают продолжения снегопадов.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.