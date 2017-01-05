В США заявили, что Россия представляет серьезную киберугрозу для американской инфраструктуры

Высшие должностные лица разведки США говорят, что Россия представляет собой серьезную киберугрозу для «военных, дипломатических, коммерческих и критически важных объектов инфраструктуры». Об этом 5 января сообщает Радио Свобода.

Во вступительном слове сенатор Джон Маккейн заявил, что США следует дать эффективный ответ на деятельность президента России Владимира Путина против США, а также стран, соседних России, агрессию против Украины и захват Крыма.

«Не стоит удивляться, что президент России Владимир Путин думает, что он может начать все более и более серьезные кибератаки против нашей страны, если он заплатил совсем небольшую цену за вторжение на Украину, за аннексию Крыма, за подрывы демократических ценностей и институтов по всей Европе, и, конечно же, за помощь президенту Сирии Башару Асаду в убийстве гражданских лиц в Сирии. То же самое верно для Китая, Ирана, Северной Кореи, а также любого другого противника, который в последнее время чувствовал себя смелым, чтобы бросить вызов мировому порядку», – заявил сенатор Джон Маккейн.

Директор национальной разведки Джеймс Клэппер и другие высокопоставленные должностные лица разведки заявили, что Кремль взял на себя «более агрессивную линию в киберпространстве» нацеливает свою деятельность на правительственные организации, мозговые центры, политические организации и корпорации.