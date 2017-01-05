Производство вина ради бренда не оправдано – сомелье

В мире существуют жесткие технологии, которых должны придерживаться виноделы, а вот современные крымские производители часто их(технологий – КР) не придерживаются, а занимаются созданием «коммерческих вин». Такое мнение 5 января в эфире Радио Крым.Реалии высказал президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко, прокомментировав свое отношение к сладким винам.

«И портвейн и херес крепятся спиртом, но это очень жесткие разработанные технологии, которые, грубо говоря, шаг влево, шаг вправо – и это уже не портвейн. Ты уже не имеешь право его так назвать. То что я видел и вижу сейчас, это создание каких-то коммерческих вин в угоду зарабатывания денег», – сказал он.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F301074194&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Настоящее развитие виноделия началось в Крыму с начала XIX века.

Компания «Массандра» – крупнейший производитель вина в Крыму. После аннексии Крыма Россией в 2014 году нынешняя власть полуострова передала «Массандру» в управление делами президента Российской Федерации. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщало о планах сохранить бренд «Массандра» и наладить выпуск вин под этой торговой маркой на территории страны.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».